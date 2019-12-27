На "Путешествии в Рождество" покажут мультфильм "Иван Царевич и Серый Волк 4"

Фото: кадр из мульфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4" , 2019, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

Для гостей катка в Новопушкинском сквере в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" 28 декабря с 13:30 до 14:30 покажут фрагменты мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4", который только что вышел в прокат. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Если вы еще не успели насладиться тонким юмором сценаристов – участников известного "КВАРТЕТ И" и веселой озвучкой от любимых российских актеров – Ивана Охлобыстина, Равшаны Курковой, Михаила Боярского и др., обязательно приходите на каток в Новопушкинский сквер", – говорится в сообщении.

В этот день на катке гости встретят аниматоров в ростовых костюмах главных героев, с которыми можно будет сфотографироваться.

Также ведущие проведут викторину по мотивам мультика. Для тех, кто смотрел каждую серию, не составит труда ответить на вопросы. Для тех, даст больше всего правильных ответов, подготовили подарки – интересные раскраски и игрушки.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы.

Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года". На Манежной площади появился новогодний лес, где гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.

