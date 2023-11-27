Фото: Москва 24/Александр Авилов

Площадка для мотокросса появится на берегу реки Чертановки в южной части Москвы. Проект реализуют за счет средств инвестора, рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что площадку хотят обустроить на земельном участке 5/1 в Тарном проезде.

"Рядом с этим адресом уже действует частная мотошкола, но она перебазируется на соседний участок площадью около 1,3 гектара, который примыкает к руслу реки Чертановки", – добавила она.

Княжевская обратила внимание, что уже были утверждены соответствующие изменения в правилах землепользования и застройки.

Глава Москомархитектуры подчеркнула, что спортивная инфраструктура в городе продолжает активно развиваться. Открываются учреждения не только для профессиональных спортсменов, но и для обычных горожан.

Ранее скейт-парк и памп-трек построили в рамках благоустройства территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы.

Площадки для катания на скейтбордах, самокатах и велосипедах обустроили в составе спортивного кластера, который расположился на месте снесенных гаражей в районе станции метро "Зябликово". Кроме того, в рамках работ создали две баскетбольные площадки, три поля для стритбола, два теннисных корта.



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