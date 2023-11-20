Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Деревянную перголу с качелями установили возле Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево. Работы были выполнены в рамках комплексного благоустройства территории, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Длина объекта составляет 50 метров, высота – три метра. Конструкцию поделили на семь секций, которые разделили реечными стенками. В них включили 14 качелей. Специалисты выполнили перголу в экостиле из клееного бруса. Кровлю покрыли поликарбонатом.

"С одной стороны перголы расположено зеленое пространство с искусственными холмами, среди которых растут деревья, кустарники и цветы, с другой – детская и спортивная площадки и Ледовый дворец", – говорится в сообщении.

Также в сквере установили детские и спортивные площадки, место для выгула собак и амфитеатр.

До этого про итоги благоустройства на большом открытом пространстве между Тарусской и Ясногорской улицами рассказывал Сергей Собянин. Он подчеркнул, что, помимо многофункционального зеленого пространства, тут появился Ледовый дворец.

Он уточнил, что со времен массовой застройки Ясенева в центре района больше 40 лет было открытое пространство площадью почти 7 гектаров. Однако теперь неухоженный и неосвещенный пустырь стал новой точкой притяжения местных жителей.

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