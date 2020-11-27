Роспотребнадзор не выявил нарушений противоэпидемического режима в больнице имени Демихова

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Роспотребнадзор опроверг размещенную в СМИ информацию о нарушении эпидемиологических требований в городской клинической больнице имени Демихова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления.
"Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в связи с информацией в СМИ о нарушениях в ГБУЗ "ГКБ имени Демихова ДЗМ" (улица Шкулева, дом 4) 23 ноября проведена проверка с целью контроля выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения в Москве коронавирусной инфекции. В ходе обследования факты нарушений мер профилактики COVID-19 не подтвердились", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что в больнице ведется строгий контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий и выполняются все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса и других инфекций.
"Таким образом, факты нарушений противоэпидемического режима и факты внутрибольничных заражений в ГБУЗ "ГКБ имени Демихова ДЗМ" в ходе проверки не подтвердились", – резюмировали в ведомстве.
На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции в фитнес-клубе на улице Лобачевского, доме 74. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений.
В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. Также решением суда деятельность фитнес-клуба может быть приостановлена на срок до 90 суток.
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