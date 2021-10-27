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09:25

Четыре фасада отремонтировали на Красной Пресне

город благоустройство

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В рамках комплексного благоустройства на улице Красная Пресня отремонтировали четыре фасада. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Рабочие очистили фасады от пыли, загрязнений и наслоений краски. Кроме того, специалисты заделали трещины, зашпаклевали и загрунтовали. После фасады покрасили в соответствии с колористическим паспортом.

Комплексное благоустройство Красной Пресни завершилось в сентябре. Тогда на участке убрали провода, обновили асфальт на проезжей части и привели в порядок тротуары. Кроме того, на улице появились современные остановки, станции велопроката, лавочки и урны.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций Москворечье, Курьяново и Перерва МЦД-2. Отмечается, что благоустройство данных станций является частью проекта развития МЦД-2 "Курско-Рижский".

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