Коммуникационные коллекторы "Проспект Вернадского" и "Осенний" отремонтировали в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков объявил о завершении ремонта на коммуникационных коллекторах "Проспект Вернадского" и "Осенний", сообщает Агентство "Москва".
Представитель мэрии заявил, что столичные службы регулярно поддерживают подземные коллекторы в надлежащем состоянии.
"В этом году запланированы ремонт, реконструкция и модернизация 15 таких сооружений, работы завершены на пяти объектах, в том числе в конце сентября в коллекторах "Проспект Вернадского" и "Осенний", – заявил Бирюков.
По словам заммэра, проект ремонта включал в себя обновление дренажных систем и гидроизоляции, восстановление разрушенного слоя бетона, а также замену металлических опорных стоек и полок для размещения коммуникаций.
Бирюков также отметил, что при проведении капитального ремонта коллекторов применялись передовые технологии. Так, в коллекторе "Осенний" специалисты задействовали метод термодиффузионного цинкования при обработке металлоконструкций с целью защитить их от коррозии и старения.
В июле стало известно, что в Москве завершили работы по модернизации слаботочных систем комплекса коллекторов "Химки", расположенного вдоль Ленинградского шоссе. Ремонт состоялся без разрытия грунта.
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