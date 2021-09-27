Портал "Узнай Москву" подготовил детский маршрут по ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале "Узнай Москву" появился маршрут по ВДНХ для детей. Прогулка включает в себя арку главного входа, павильон "Центральный", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", монумент "Рабочий и колхозница" и другие объекты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Прогулка проходит в сопровождении сказочных персонажей, благодаря чему детям будет нескучно изучать историю любимого города", – приводится в материале сообщение пресс-службы департамента информационных технологий столицы.

Отмечается, что на экскурсии участники узнают о появления арки главного входа. Также ребятам расскажут интересные факты об архитектурных объектах выставочного комплекса. Маршрут пройдет через площадь Промышленности и павильон "Космос".

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" стал доступен детский маршрут по Красной площади. Это аудиоэкскурсия, состоящая из шести точек. Во время прогулки персонажи детских энциклопедий рассказывают ребятам и их родителям о достопримечательностях главной площади страны.

