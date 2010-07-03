Завершена реставрация прачечной Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Строители получили акт приемки реставрационный работ, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента градостроительной политики.
Прачечная входит в ансамбль экспериментального жилого комплекса и является одним из памятников эпохи конструктивизма. Противоаварийные мероприятия велись с 2018 года.
Специалисты укрепили несущие конструкции здания и вернули ему белый цвет стен в соответствии с первоначальной задумкой архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса.
Также воссоздана лестница с деревянными перилами, деревянные раздвижные окна, двери, металлические ручки и задвижки, деревянный пол на первом этаже.
В отреставрированной прачечной Дома Наркомфина предполагается открыть кафе и другие общественные пространства.
В этом году в эксплуатацию ввели еще два объекта – комплекс зданий НИУ ВШЭ на Покровском бульваре и новую очередь наземно-подземного паркинга с сопутствующей инфраструктурой на участке № 16 Б в "Москва-Сити".
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