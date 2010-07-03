Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Завершена реставрация прачечной Дома Наркомфина на Новинском бульваре. Строители получили акт приемки реставрационный работ, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Прачечная входит в ансамбль экспериментального жилого комплекса и является одним из памятников эпохи конструктивизма. Противоаварийные мероприятия велись с 2018 года.

Специалисты укрепили несущие конструкции здания и вернули ему белый цвет стен в соответствии с первоначальной задумкой архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса.

Также воссоздана лестница с деревянными перилами, деревянные раздвижные окна, двери, металлические ручки и задвижки, деревянный пол на первом этаже.

В отреставрированной прачечной Дома Наркомфина предполагается открыть кафе и другие общественные пространства.

В этом году в эксплуатацию ввели еще два объекта – комплекс зданий НИУ ВШЭ на Покровском бульваре и новую очередь наземно-подземного паркинга с сопутствующей инфраструктурой на участке № 16 Б в "Москва-Сити".