Кинолектории вошли в топ-20 самых востребованных занятий московских долголетов

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Занятия в кинолекториях вошли в топ-20 самых востребованных в рамках проекта "Московское долголетие", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Участники могут первыми попасть на премьеры фильмов и сериалов, обсудить увиденное с экспертами индустрии, посмотреть классические произведения мирового кино в компании единомышленников и научиться лучше понимать это направление искусства.

Образовательные программы "Московского долголетия" остаются очень востребованы среди москвичей старшего возраста, указал замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов. По его словам, у горожан есть возможность изучать иностранные языки, повышать уровень финансовой и правовой грамотности, посещать лекции и другое.

При этом направление кинолекториев постоянно расширяется – появляются новые партнеры и форматы, в результате чего каждый участник может выбрать то, что ему интересно.

Одним из партнеров проекта является сеть кинотеатров "Москино", где уже третий год действует курс, созданный специально для участников "Московского долголетия". Эксперты рассказывают о производстве фильмов и проводят кинопоказы картин из золотой коллекции мирового кинематографа.

Галина Береговая – активная участница "Московского долголетия" – в рамках проекта изучает актерское мастерство, поэтому кинолекторий интересен для нее с профессиональной точки зрения. Она рассказала, что посещает такие встречи и старается лучше понять актерскую работу. Для нее ценно то, что о тонкостях сценарной и режиссерской работы она может услышать мнение экспертов.

Кинолекторий проходит с понедельника по четверг в 11 кинотеатрах "Москино". Недавно к проекту присоединились еще 14 столичных кинотеатров.

Помимо этого, в центрах московского долголетия продолжает работу киноклуб, в рамках которого горожане смотрят фильмы и участвуют в обсуждениях, проводимых киноведами, актерами, режиссерами. В частности, в числе гостей киноклуба уже были Юрий Стоянов, Ольга Хохлова, Артем Михалков и другие.

Встречи проводятся каждую среду в 18:00. Присоединиться к ним можно в очном формате в центре московского долголетия "Пресненский". В остальных центрах занятия проводятся онлайн.

Все желающие могут найти в киноклубе подходящий формат – от мультфильмов и сериалов до научно-популярных и документальных картин. Например, в августе участники посмотрели семейную комедию "Осторожно, дети!" и биографическую ленту о футболисте московского "Спартака" Федоре Черенкове.

Также перед показом фильма "Мистер Нокаут" о жизни знаменитого советского боксера Валерия Попенченко зрители встретились с режиссером картины Артемом Михалковым.

"Представил исторический фильм, потому что через литературу, через фильмы нам надо обязательно вспоминать нашу историю. Такое общение на встречах создает объединяющую атмосферу в любом возрасте, которая наполняет очень добрыми эмоциями всех участников", – сказал он.

Присоединиться к киноклубу могут граждане старше 55 лет. Расписание показов доступно на сайте проекта.

"Московское долголетие" оказало позитивное влияние на продолжительность здоровой жизни около 86% участников, говорится в совместном исследовании проекта и аналитического центра ВЦИОМ.

Специалисты выяснили, что проект оказался важным социальным инструментом, способным влиять на все общество. В частности, большинство москвичей старше 35 лет (83%) отметили положительные изменения в жизни пожилых людей за пять лет.