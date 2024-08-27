На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут, как помочь жителям Курской области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Телемост с военным корреспондентом Изабеллой Либерман состоится в парке искусств "Музеон" в 17:00 27 августа. Она выйдет на связь из Курска и расскажет о помощи местным жителям, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Встреча организована программой "Мой район". Мероприятие пройдет на сцене около макета "Планетарная станция".

В парке искусств в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" почти ежедневно проходят мастер-классы, лекции и встречи с интересными людьми. Одними из гостей являются журналисты, освещающие ситуацию в зоне спецоперации.

Посетители фестиваля могут узнать о событиях и понять, как можно помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. Изабелла Либерман работает в зоне СВО и освещает проблемы людей, быт тех, чьи дома оказались в области боевых действий, а также рассказывает о работе ВС РФ.

28 августа в "Музеоне" гости смогут задать вопросы военному журналисту Константину Придыбайло, а 29 августа пройдет встреча с креативным продюсером, медиаменеджером и композитором, который бывает в Донецке, Николаем Крупатиным.

Кроме того, в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" появилась программа для семей участников спецоперации. Дети и взрослые могут посетить творческие мастер-классы на Тверском бульваре со вторника по пятницу с 14:00 до 16:30. В среду, 28 августа, в 14:00 посетителей ждут настольные игры и познавательные викторины, а с 15:00 будет открыта дизайн-студия, где ребят приглашают смастерить поделки своими руками.

