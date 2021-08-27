Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные проекты вышли в финал европейской архитектурной премии The Plan Award 2021. Среди них – проект кинотеатра "Художественный" и проект школы Wunderpark в Московской области. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также в финал премии вышел проект планировки территории участка набережной Москвы-реки между Дорогомиловским и Белорусским мостами, разработанный Научно-исследовательским и проектным институтом градостроительного планирования города Москвы. Его отметили лучшим в номинации "Общественное пространство".

По словам директора Научно-исследовательского и проектного института градостроительного планирования Дины Саттаровой, продольные и поперечные маршруты обеспечат доступность берегового участка, а также будут связывать существующие ЖК и культурно-развлекательные объекты. В рамках проекта планируется создать удобные и безопасные зоны для прогулок и обустроить спуски к воде.

"Ежегодно градостроительные институты столичного Стройкомплекса показывают, что способны конкурировать с именитыми архитектурными бюро. Это доказательство международного уровня их проектов, которые вносят вклад не только в формирование будущего облика Москвы и других российских городов, но и в создание новых трендов, которые будут определять завтрашний день градостроительного развития", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В ближайшее время международное жюри определит 40 проектов-победителей в 20 номинациях в категориях "Завершенные проекты" и "Будущие проекты".

В начале августа москвичам рассказали о победителях конкурса строительных проектов. Тогда в столице назвали победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Профессионалы и горожане оценивали новые общественные центры, жилые комплексы, офисы, школы, спортивные и другие объекты.