Десятый корпус ГКБ имени Боткина отреставрируют

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Реставрационные работы пройдут в корпусе № 10 ГКБ имени Боткина в рамках капитального ремонта здания. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

Вице мэр напомнил, что здание возвели еще в 1909 году и затем неоднократно перестраивали. На сегодняшний день его инженерные системы и некоторые конструкции находятся в плохом состоянии.

"Корпус является объектом культурного наследия, поэтому в нем также будут выполнены необходимые реставрационные работы", – сказал вице-мэр.

Предмет охраны представляет фасад здания. В ходе реставрации специалисты сохранят эркеры, декор и аттик главного входа. Отделка фасада будет представлять из себя окраску по штукатурке и кирпичу, что характерно для первой половины прошлого столетия. Кроме того, в порядок приведут лестницы с фигурными металлическими ограждениями, метлахскую плитку, своды Монье в подвале и на первом этаже корпуса.

Специалисты уже приступили к демонтажу конструкций. По итогам ремонта там обновят кровлю, порядка 3,8 тысячи квадратных метров перекрытий, установят около 400 новых окон и 150 деревянных дверей. В здании полностью заменят системы электро- и водоснабжения, вентиляцию, установят современные лифты.

Завершить работы в здании площадью 6,9 тысячи квадратных метров планируется уже в 2024 году. После этого территорию вблизи корпуса благоустроят.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца 2026 года отреставрируют дом – причту храма Христа Спасителя, который является объектом культурного наследия. Здание приспособят под использование в качестве объекта культурного наследия.

