Архсовет столицы одобрил проект с 300-метровой башней в ТПУ "Парк Победы"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

Два небоскреба возведут в рамках проекта многофункционального комплекса ТПУ "Парк Победы" от архитектурного бюро "Меганом". Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что соответствующий проект одобрил архитектурный совет города.

Он назвал данный проект смелым, энергичным и немного вызывающим.

"Но что делать, многие новые проекты сейчас вызывают резонанс, но все же со временем получают признание. Этот объект выходит на важное место в городе. Конечно, буду внимательно следить за его качественной реализацией. Рад, что единогласно его поддерживаем", – сказал Кузнецов.

Общая площадь объекта составит почти 237 000 квадратных метров, из которых 143 000 квадратных метров отдадут под офисы. При этом 50 000 квадратных метров отдадут под апартаменты, а оставшаяся площадь будет торговой. Комплекс будет состоять из двух зданий высотой 300 и 112 метров.

В Москомархитектуре рассказали, что объем башни займут жилые помещения, а в шпиле будут лишь технические помещения. Образ пирамиды создадут горизонтальные ламели, которые закроют офисы от прямых солнечных лучей.

Первые этажи зданий отведут под ретейл и кафе, а на высоте 112 метров разместят публичную смотровую площадку. Кроме того, архитекторы обсуждают возможность размещения солнечных панелей с южного фасада здания.

Ранее сообщалось, что к монтажу ледовой арены спорткомплекса в ТПУ "Некрасовка" планируют приступить в августе. Заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что на объекте завершается художественная окраска стен, полностью смонтированы трибуны на 500 мест. В августе планируется приступить к установке бортов будущей ледовой арены.

