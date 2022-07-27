На севере Москвы построят макаронную фабрику

07:27
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Мелькомбинат № 3 построит в Северном административном округе Москвы новую фабрику по изготовлению макаронных изделий, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Инвестор построит фабрику по изготовлению макаронных изделий на участке площадью 0,5 гектара в Северном административном округе Москвы. Площадь нового производства составит около 8,5 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в создание предприятия оценивается в 1,5 миллиарда рублей", – сказал он.
Ефимов отметил, что для реализации проекта инвестору был предоставлен земельный участок на льготных условиях – арендная ставка составляет всего один рубль в год. Он расположен в Хорошевском районе, на 5-й Магистральной улице (владение 5/12). Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы. По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать 75 рабочих мест.
Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новая фабрика сможет выпускать более 6 тысяч тонн макаронных изделий в месяц.
"Сегодня Мелькомбинат № 3 может почти на 40% покрыть потребности города в муке. Его производственные мощности позволяют за год выпускать муку для приготовления более 150 тысяч тонн хлеба", – пояснил он.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что льготная арендная ставка будет действовать в течение пяти лет, за которые планируется организовать производство.
"Земельный участок инвестору предоставлен без торгов. Соответствующее соглашение уже подписано, оно проходит процедуру государственной регистрации", – сказал Гаман.
Мелькомбинат № 3 в 2016 году получил статус промышленного комплекса. Предприятие производит высококачественную муку, крупы и мучные смеси. Статус промкомплекса позволяет получать региональные налоговые льготы.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов, которые в более короткие сроки создают рабочие места. Согласно документу, при сокращении срока реализации проекта по созданию мест приложения труда от полугода до года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока реализации проекта более одного года – 10%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: