На севере Москвы построят макаронную фабрику

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мелькомбинат № 3 построит в Северном административном округе Москвы новую фабрику по изготовлению макаронных изделий, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Инвестор построит фабрику по изготовлению макаронных изделий на участке площадью 0,5 гектара в Северном административном округе Москвы. Площадь нового производства составит около 8,5 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций в создание предприятия оценивается в 1,5 миллиарда рублей", – сказал он.

Ефимов отметил, что для реализации проекта инвестору был предоставлен земельный участок на льготных условиях – арендная ставка составляет всего один рубль в год. Он расположен в Хорошевском районе, на 5-й Магистральной улице (владение 5/12). Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы. По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать 75 рабочих мест.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новая фабрика сможет выпускать более 6 тысяч тонн макаронных изделий в месяц.

"Сегодня Мелькомбинат № 3 может почти на 40% покрыть потребности города в муке. Его производственные мощности позволяют за год выпускать муку для приготовления более 150 тысяч тонн хлеба", – пояснил он.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что льготная арендная ставка будет действовать в течение пяти лет, за которые планируется организовать производство.

"Земельный участок инвестору предоставлен без торгов. Соответствующее соглашение уже подписано, оно проходит процедуру государственной регистрации", – сказал Гаман.

Мелькомбинат № 3 в 2016 году получил статус промышленного комплекса. Предприятие производит высококачественную муку, крупы и мучные смеси. Статус промкомплекса позволяет получать региональные налоговые льготы.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов, которые в более короткие сроки создают рабочие места. Согласно документу, при сокращении срока реализации проекта по созданию мест приложения труда от полугода до года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока реализации проекта более одного года – 10%.