Восемь участков под строительство частных домов выставили на торги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

Город выставил на торги восемь земельных участков под строительство частных домов. В аукционах могут принять участие все желающие. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В частности, в Косино-Ухтомском районе на востоке Москвы предлагаются два участка площадью 1,6 и 1,7 тысячи квадратных метров. На них разрешено строить дома площадью до 816,5 и 843,5 квадратного метра соответственно.

В свою очередь, самый большой объект площадью две тысячи квадратных метров расположен в деревне Хатминки поселения Первомайского. Там можно возвести дом почти в 800 квадратных метров. В деревне Шеломово поселения Киевского на участке в 1,4 тысячи квадратных метров допускается строительство дома площадью до 560 квадратных метров.

Кроме того, в деревнях Новомихайловское и Раево предлагаются участки площадью 900 и 700 квадратных метров. На них можно возвести жилые дома до 360 и 280 квадратных метров соответственно.

Также еще два объекта в деревнях Тетеринки и Бунчихе в поселении Роговском сдаются в аренду. Площадь этих участков составляет 1,7 и 1,2 тысячи квадратных метров, там можно построить дома площадью до 670,8 и 498 квадратных метров соответственно.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены продать частным лицам Екатерининский дворец в столичном районе Лефортово. Как следует из решения комиссии кабмина по развитию жилищного строительства, участок, на котором расположен дворцовый ансамбль, и непосредственно сами здания перейдут "Дом.РФ".

До этого сообщалось, что в Москве продали гостиницу "Марко Поло" в Спиридоньевском переулке. На торгах победила компания "Менеджмент-инвест". Здание было продано как готовое бизнес-решение.

