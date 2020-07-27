Почти 40 млн проездных документов приобретено в автоматах ЦППК с начала года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Почти 40 миллионов проездных документов приобретено в билетопечатающих автоматах Центральной пригородной пассажирской компании с начала года, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Отмечается, что чаще всего пассажиры в автоматах покупают разовые билеты, их с начала года купили более 38 миллионов раз. На втором месте по полярности идут абонементы, которые приобрели более 550 тысяч раз.
Более половины (52%) платежей за проездные документы были совершены безналичным способом. В пресс-службе подчеркнули, что чаще всего через автоматы билеты приобретаются на Ярославском направлении, через них пассажиры совершили более 8,9 миллиона покупок.
Более семи миллионов билетов было приобретено на Казанском направлении. Больше всего билетов купили на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станциях Железнодорожная, Мытищи и Выхино.
С 2019 года для удобства пассажиров сотрудники ЦППК внедрили в устройства функцию оплаты нескольких билетов в рамках одной банковской операции. Также пассажирам стала доступна опция по одновременной оплате билета и дополнительной услуги в виде провоза животных, велосипедов и других вещей.
Ранее сообщалось, что пассажиры ЦППК чаще всего во время своей поездки читали книгу "Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее", доступную в электронной библиотеке. За первые шесть месяцев ее скачали более 350 раз.
С начала года в библиотеку ЦППК записалось более 4,5 тысячи новых пользователей. Всего с начала года было скачано почти 14 тысяч книг. Онлайн-библиотека для пассажиров электричек заработала в октябре 2018 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: