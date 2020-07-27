Почти 40 млн проездных документов приобретено в автоматах ЦППК с начала года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Почти 40 миллионов проездных документов приобретено в билетопечатающих автоматах Центральной пригородной пассажирской компании с начала года, сообщили в пресс-службе ЦППК.

Отмечается, что чаще всего пассажиры в автоматах покупают разовые билеты, их с начала года купили более 38 миллионов раз. На втором месте по полярности идут абонементы, которые приобрели более 550 тысяч раз.

Более половины (52%) платежей за проездные документы были совершены безналичным способом. В пресс-службе подчеркнули, что чаще всего через автоматы билеты приобретаются на Ярославском направлении, через них пассажиры совершили более 8,9 миллиона покупок.

Более семи миллионов билетов было приобретено на Казанском направлении. Больше всего билетов купили на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станциях Железнодорожная, Мытищи и Выхино.

С 2019 года для удобства пассажиров сотрудники ЦППК внедрили в устройства функцию оплаты нескольких билетов в рамках одной банковской операции. Также пассажирам стала доступна опция по одновременной оплате билета и дополнительной услуги в виде провоза животных, велосипедов и других вещей.

Ранее сообщалось, что пассажиры ЦППК чаще всего во время своей поездки читали книгу "Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее", доступную в электронной библиотеке. За первые шесть месяцев ее скачали более 350 раз.

С начала года в библиотеку ЦППК записалось более 4,5 тысячи новых пользователей. Всего с начала года было скачано почти 14 тысяч книг. Онлайн-библиотека для пассажиров электричек заработала в октябре 2018 года.

