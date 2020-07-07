Названа самая популярная книга в электронной библиотеке ЦППК с начала года

12:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Книга "Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее" стала самой популярной в электронной библиотеке ЦППК с начала года. За первые шесть месяцев ее скачали более 350 раз. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе ЦППК.
В книге доктор организационной психологии и популярный блогер Бенжамин Харди повествует, как заставить все и всех вокруг мотивировать человека на достижение цели. Система Харди является способом побороть хронический стресс, страх неудач, одиночество на пути к успеху.
Второе место в рейтинге самых популярных книг занимает "Как рождаются эмоции" профессора психологии, лауреата награды National Institutes of Health Director’s Pioneer Award за исследования эмоций Лизы Барретт. Эту книгу скачали более 300 раз.
На третьем месте расположилась книга "Закончи то, что начал. Как доводить дела до конца" популярного бизнес-тренера и блогера, автора международных бестселлеров Джона Эйкаффа.
С начала года в библиотеку ЦППК записалось более 4,5 тысячи новых пользователей. Всего с начала года было скачано почти 14 тысяч книг.
Онлайн-библиотека для пассажиров электричек заработала в октябре 2018 года. Кнопка "Книги бесплатно" появилась в приложении "Расписание и билеты ЦППК". Скачанные книги можно читать и без доступа к интернету. На книжной полке есть как бесплатные, так и платные произведения.
Кроме того, в подземке доступен проект "Книги в метро". Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".
"Москва в цифрах": "столица читающая"
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