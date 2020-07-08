Диплом, редкие монеты и надувной бассейн забыли в поездах ЦППК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала года в поездах ЦППК пассажиры забыли более 200 пакетов и сумок. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.



"В них нередко оказываются ценные вещи: один из пассажиров оставил в поезде 400 тысяч рублей, другой – забыл пакет с серебряными и золотыми украшениями. Часто разыскивают кошельки, документы, зонты, даже дипломы о высшем образовании. Встречаются среди утерянных и редкие предметы: коллекционер разыскивал забытый альбом с монетами, а один из пенсионеров – корзину с клубникой", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с приходом лета начали поступать запросы на розыск самокатов, моноколес, а также саженцев и рассады.

"Однажды пассажир разыскивал надувной бассейн, забытый по пути на дачный участок", – рассказали в пресс-службе. В ЦППК добавили, что нередко забытые вещи возвращаются в тот же день.

Ранее сообщалось, что в поездах МЦД за полгода пассажиры забыли более 460 личных вещей, среди которых оказался мангал, свидетельство о браке и инструкция по ремонту трактора.

Пассажиров попросили при обнаружении бесхозных предметов сообщать об этом сотрудникам полиции, работникам станции или машинисту поезда. Они сообщат о находке в транспортную полицию.

