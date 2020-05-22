Мангал и инструкция по ремонту трактора: что забыли пассажиры в поездах МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В поездах МЦД за полгода пассажиры забыли более 460 личных вещей, среди которых оказался мангал, свидетельство о браке и инструкцию по ремонту трактора. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Чаще всего пассажиры теряют сумки и пакеты, но встречались и необычные находки, к примеру, складной мангал, свидетельство о браке и инструкция по ремонту трактора", – говорится в сообщении.

Как уточняется, если пассажир увидел бесхозные предметы, то он может сообщить об этом сотрудникам полиции, работникам станции или машинисту поезда. Они сообщат о находке в транспортную полицию.

Ранее стало известно, что более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году. Преимущественно там находили рюкзаки, коробки, сумки, пакеты, чемоданы.

Однако встречаются и более необычные находки: спортивная сумка с четвертью миллиона рублей, скрипка, кандидатская диссертация. Нередко оставляют фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов.