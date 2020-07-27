Уникальная система зеркальных потолков появится в центре самбо и бокса в "Лужниках"

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Уникальную систему зеркальных потолков создадут в центре самбо и бокса, который расположен на территории олимпийского комплекса "Лужники", сообщают в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Витражное остекление, наклонные панели с эффектом отражения и зеркальный потолок позволят наблюдать за действиями спортсменов с улицы", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В пресс-службе отметили, что в центре будут проводить соревнования самого высокого уровня. Здание будет выполнено в стиле функционализма. Центр самбо и центр бокса будут функционировать независимо друг от друга. Они разместятся симметрично и будут объединены общим фасадом. У каждого здания появится отдельная подземная парковка.

Ранее сообщалось, что к постройке Международного центра самбо и бокса, находящегося на территории спортивного комплекса "Лужники", приступят до конца этого года.