Портал "Узнай Москву" подготовил новую экскурсию по музею-усадьбе Кусково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале "Узнай Москву" появилась новая полуторачасовая экскурсия, рассказывающая о музее-усадьбе Кусково. Пользователи узнают, какая скульптура в усадьбе самая большая, почему многие статуи в парковом каменном пантеоне изображают водных богов и что значит монограмма BS на некоторых изваяниях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл рассказал, что усадьба является уникальным музеем, где сохранился дворцово-парковый ансамбль XVIII века.

"На протяжении нескольких столетий это дворянское гнездо принадлежало представителям графского рода Шереметевых. Хозяин усадьбы, Петр Борисович Шереметев, собирал образцы скульптуры почти 40 лет. В 2019 году провели масштабную реставрацию каменных изваяний, вернув им исторический облик. Мы приглашаем всех желающих прогуляться по музею-усадьбе и не просто посмотреть на шедевры, представленные в парке, но и познакомиться с их интересной историей на портале "Узнай Москву", – приводятся в материале слова Шакрыла.

Отмечается, что во время полуторачасовой прогулки можно будет познакомиться с историей статуй и скульптурных композиций, которые сохранились с XVIII века. Новый маршрут, посвященный садово-парковой архитектуре, уже доступен на сайте и в одноименном мобильном приложении.

Как отмечается, прогулка начинается у павильона "Грот". Внутри он отделан тысячами раковин из Средиземного, Красного, Японского и Черного морей, а купол здания венчает каменный фонтан. У павильона можно увидеть скульптуру нимфы Фетиды, дочери древнегреческого бога моря Нерея.

Далее маршрут ведет к Итальянскому домику. Перед павильоном расположена статуя нимфы Наяды, дочери Зевса, покровительницы рек, ручейков и озер.

"Если обойти Итальянский домик справа, можно попасть в сад. Там на невысокой дерновой горке расположилась скульптура Дианы. Она широко известна как богиня охоты, растительного и животного мира, а также олицетворение Луны", – говорится в материале.

Далее маршрут ведет к партеру. В центре декоративного газона – буленгрина – находится самая большая скульптура усадьбы, ее высота – 227 сантиметров.

Ранее на портале появилось подробное описание экскурсионного маршрута по усадьбе Кусково. Пользователи портала могут увидеть дворец Шереметевых, Большую каменную и Американскую оранжереи, просторный парк с газонами и цветниками, пруды и павильоны, посвященные разным странам Европы.

Самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.

"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.

