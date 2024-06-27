Белых голубей выпустили в столице в честь выдвижения кандидатом в депутаты МГД Петруковича

Фото: /Юлия Прокофьева

На юго-западе столицы в небо выпустили 10 белых голубей: флэшмоб организовали участники проекта "Волонтеры науки" около территориальной избирательной комиссии 35-го избирательного округа (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и Котловка), где подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Московской городской думы VIII созыва директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, передает Агентство "Москва".

Кандидата встречал участник акции в образе Михаила Васильевича Ломоносова. По его словам, в год 300-летия Российской академии наук особая честь в образе ее основателя присутствовать при выдвижении представителя науки в законодательную власть Москвы.

Около здания окружной избирательной комиссии собрались десятки молодых людей и девушек в костюмах научных лаборантов, чтобы приветствовать и поддержать российского ученого. Лозунги на плакатах в руках собравшихся гласили: "Сила науки – сила страны!", "Совершай открытия!", "Быть ученым – это круто! Поступайте в институты!", "Будет лидеров Россия, ведь наука – это сила!"

"Для нас это действительно радостное событие, такое решение Анатолия Алексеевича Петруковича. В год продолжающегося десятилетия науки и технологий в России мы сегодня решили провести такую акцию, а также выпустить в небо именно 10 голубей. Уверена, они принесут удачу и добрые вести. Голуби особой почтовой породы, нам помогли опытные голубеводы, так что птицы вернутся на голубятню, можно не переживать. Прежде всего хотелось поддержать жителя ЮЗАО, нашего российского ученого Анатолия Петруковича и его решение баллотироваться в депутаты Мосгордумы. Также нашей задачей было привлечь внимание к популяризации нашей науки, чтобы голос науки звучал в городе и стране громче, а молодежь выбирала научные специальности и развивала нашу родину", – отметила одна из участниц флэшмоба Наталья.

26 июня глава волонтерского центра "Доброе место. ЮЗАО" Екатерина Раззакова подала документы для регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по избирательному округу № 34. Для этого она прибыла на грузовой "Газели" с логотипом общегородской волонтерской акции "Москва помогает" к зданию территориальной избирательной комиссии района Черемушки. Ее сопровождала группа поддержки.

