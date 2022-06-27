Движение в центре Москвы ограничат из-за концерта в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на некоторых улицах в центре Москвы 2 июля ограничат с 20:00, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале. Это связано с проведением концерта на стадионе "Лужники".

До окончания мероприятия полностью будут перекрыты:

улица Савельева (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Доватора (от улицы Хамовнический Вал до улицы Кооперативной);

улица 10-летия Октября (от улицы Усачева до улицы Доватора);

улица Кооперативная (от улицы Доватора до улицы Ефремова);

улица Ефремова (от улицы Кооперативной до улицы Трубецкой);

улица Трубецкая (от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта).

Кроме того, ведомство отметило, что запрет парковочного пространства будет действовать на этих участках уже с 1 июля с 00:01.

Ранее стало известно, что движение на ряде участков улицы Брусилова будет ограничено на полгода с 27 июня. Там будут проводиться строительные работы.