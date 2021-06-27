Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы Москвы приступили к ликвидации последний удара стихии, как сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Сегодня во второй половине дня на севере, северо-западе и западе столицы выпали кратковременные обильные ливневые дожди", – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным комплекса ЖКХ, в ряде районов города в течение одного часа выпало от 20 до 30 мм осадков, что составляет до 40% от месячной нормы.

В ведомстве также рассказали, что специалисты ГУП "Мосводосток" устранили скопление воды на улице Нижние Мневники, а аналогичное подтопление на улице Фабрициуса самостоятельно ушло в ливневую систему за полчаса.

Ранее сообщалось, что экстренные службы города из-за предстоящих ливней и грозы переведены в режим повышенной готовности. В МЧС сообщили о высокой погодной опасности до конца дня 27 июня.

К полудню воскресенья в Москве был побит очередной температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 32,2 градуса, что является значительным превышением нормы для этого дня.