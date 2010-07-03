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09:42

Центры для работы со старшим поколением появятся еще в 9 районах Москвы

город общество досуг

09:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве прошла презентация проекта для горожан старшего поколения и их семей "Мой социальный центр". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы представил проект "Мой социальный центр" – публичное пространство для горожан старшего поколения и их семей. Презентация прошла в рамках III Форума социальных инноваций", – говорится в сообщении.

В рамках проекта у стенда "Мой социальный центр" москвичи играли в бильярд, настольный футбол, PlayStation а также танцевали в зале "Виниловые четверги". Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, организаторы оборудовали "Тихую гостиную", где гости могли посвятить себя чтению и игре в шахматы.

В "Творческой гостиной" посетителям предлагали слепить фигуры из пластилина, а в зоне "Медиа-гостиная" гости могли сделать фотографию на память. Также в рамках форума для гостей проводили творческие встречи со знаменитостями. На них выступали российская поэтесса Лариса Рубальская и актриса театра и кино Наталья Хорохорина, и другие.

Всего за время работы проекта, который проходил с 19 по 21 июня в павильоне № 75 на ВДНХ, на стенде "Мой социальный центр" провели порядка 100 экскурсий. Специалисты проводили ознакомительные встречи с новым форумом, который рассчитан на людей старшего возраста и их семей. Место, где горожане старшего поколения могут реализовать свой потенциал и научиться чему-то новому.

Отмечается, что пилотный проект уже готов к запуску на северо-востоке города. Всего до конца года планируют запустить его еще в девяти районах столицы.

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