"Московское долголетие" высоко оценили международные эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперты из США, Бутана и Греции высоко оценили проект "Московское долголетие". Они познакомились с его основными направлениями во время экскурсии по стенду "Парк долголетия", которую провел руководитель дирекции форума, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов. Эксперты посетили открытые уроки по танцам, английскому языку и информационным технологиям и по театральному мастерству.

Известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер, выступая на III Форуме социальных инноваций регионов, дал высокую оценку работе столичного правительства в области создания условий для активного долголетия, передает ТАСС.

По его словам, 10 лет назад в парке "Лужники" было пусто и безлюдно, однако сейчас ситуация изменилась.

"Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке", – заявил Бюттнер.

Также он высоко оценил подход столичного правительства к здравоохранению.

"Сейчас больница – это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар", – отметил Бюттнер.



Программа "Московское долголетие"

Ранее сообщалось, что школы стали главным центром притяжения для пенсионеров. В рамках проекта "Московское долголетие" занятия в школах посещают более 90 тысяч жителей города старшего поколения. К концу 2019 года ожидается увеличение числа участников программы в два раза.

Участниками "Московского долголетия" могут стать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также жители столицы, вышедшие на пенсию досрочно.

Чтобы записаться в любой из кружков, нужно подать заявление в одном из центров социального обслуживания, в офисах госуслуг "Мои документы", поликлиниках или государственных учреждениях, где проходят занятия: школах, домах культуры. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

