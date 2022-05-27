Строительство трех домов по программе реновации началось на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство трех домов по программе реновации началось в столичном районе Коптево, а также в Бескудниковском и Тимирязевском районах. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Застройщик <...> направил извещение о начале строительно-монтажных работ в Коптеве, а также в Бескудниковском и Тимирязевском районах. Теперь комитет составит график проверок, что позволит вести эффективный строительный надзор за этими важными для города объектами", – рассказали в ведомстве.

Новостройка в Коптеве расположится по адресу проезд Черепановых, дом 54а, вблизи других объектов программы реновации. Дом рассчитан на 119 квартир. Корпус на 216 квартир появится в Бескудниковском районе по адресу Дмитровское шоссе, владение 93, корпус 2. А в Тимирязевском районе в новостройку смогут переехать 176 семей. Ее возведут недалеко от Тимирязевского парка и парка "Дубки" на улице Всеволода Вишневского.

Отделку фасадов домов выполнят из керамической плитки и фибробетона, лоджии застеклят, при этом каждая из новостроек будет иметь индивидуальный вид. Как и в других проектах программы реновации, в домах предусмотрят квартиры для маломобильных граждан. Первые этажи выделят под технические помещения. Прилегающие территории благоустроят.

Ранее сообщалось о начале строительства односекционного дома по программе реновации в Головинском районе Москвы, во 2-м Лихачевском переулке. В нем предусмотрят 148 квартир, а также подземный паркинг. Здание оснастят тремя лифтами, грузоподъемность одного из которых составит 630 килограммов.

