Спорткомплекс для волейбольной школы "Ника" построят на Волжском бульваре

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спорткомплекс построят для волейбольной школы олимпийского резерва № 65 "Ника". Об этом сообщил
главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.
Трехэтажное здание общей площадью 7,6 тысячи "квадратов" появится по адресу Волжский бульвар, дом 8.
По словам Кузнецова, комплекс сделают максимально удобным для спортсменов. Там будет располагаться игровой зал на три площадки для тренировок и одна площадка с трибунами. Кроме того, специалисты оборудуют тренажерный зал и бассейн на восемь дорожек.
Проектировщики решили использовать витражное остекление, чередующееся с полупрозрачными ламелями, которые будут пропускать в комплекс солнечный свет.
"Фасады будут облицованы алюминиевыми панелями разного цвета и фактуры – перфорированные, под дерево, матовые и так далее. Над витражами предусмотрены выносные козырьки, защищающие от осадков и добавляющие выразительности всему зданию", – цитирует Кузнецова портал мэра и правительства Москвы.
Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. В нем обустроят крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.
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