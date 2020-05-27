Прокуратура уличила сервис такси премиум-класса в Москве в нарушениях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Прокуратура уличила в нарушениях мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве сервис такси премиум-класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичного надзорного ведомства Людмилу Нефедову.
Она рассказала, что сервис продолжал работать, не представив при этом соответствующую информацию о своей деятельности в контрольные органы. Нефедова пояснила, что неисполнение этих обязанностей ставит под угрозу безопасность пассажиров, которые выбрали услуги данной организации.
"Мещанская межрайонная прокуратура внесла руководителю организации представление об их незамедлительном устранении. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлено на контроль", – заявила Нефедова.
В середине мая столичный департамент транспорта обратился в городскую прокуратуру по поводу работы сервиса премиум-такси Wheely. В пресс-службе ведомства рассказали, что запрос связан с нарушениями пунктов указов Сергей Собянина о работе такси во время режима самоизоляции.
Глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что Wheely не предоставил информацию о передвижении своих премиальных автомобилей. По его словам, компания также игнорировала требования, разработанные столичным управлением Роспотребнадзора.
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