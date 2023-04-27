Более семи миллионов вопросов решили москвичи с помощью портала "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За 11,5 года работы портал "Наш город" помог москвичам решить более 7 миллионов вопросов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря обращениям жителей на портал городские службы устранили более миллиона недочетов в городе, в том числе отремонтировали свыше 400 тысяч элементов освещения и решили более 350 тысяч вопросов, касающихся содержания подъездов многоквартирных домов.

Содержание семимиллионного обращения касалось поврежденного участка дороги во дворе дома. Решить проблему удалось за один день.

Портал "Наш город" был создан в 2011 году. Сейчас его аудитория составляет 2 миллиона пользователей.

Сообщить о проблеме через портал можно, отправив фото и описание ситуации. В основном вопрос решается в течение 2 двух дней, несмотря на регламент в 8 дней.

До этого стало известно, что помимо портала "Наш город", москвичи часто пользуются сервисами "Московский транспорт", "Метро Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО" и другими приложениями для решения, в том числе бытовых вопросов. Например, благодаря сервисам "Узнай Москву" и Russpass жители и гости столицы смогут изучить изучить город и увидеть его знаковые места.

