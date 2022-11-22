На портале "Наш город" появилась тема для обращений о животных в опасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новую тему для обращений горожан о животных, попавших в беду, внедрили на портале "Наш город". Сообщить можно как о собственном питомце, так и о бездомных животных.

"Пользователи портала должны будут указать точку на карте, где обнаружено животное, описать проблему, прикрепить фотографию с места события и заполнить небольшую анкету", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Специалист уточнил, что обращение оперативно передадут в орган власти для проведения необходимой проверки. Сообщения по теме "Животное в опасности" можно оставлять на всей территории Москвы.

В данных случаях на портале не предусмотрены стандартные ответы заявителю, поскольку требуется оперативное реагирование.

Отмечается, что до появления отдельной темы обращения о пострадавших животных все равно были востребованы, однако горожане оставляли их в иных категориях. Благодаря этому в Кузьминках спасли застрявшего на дереве голодного котенка, а в Нагорном районе вызволили запертого в подвале голубя.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут обратиться к властям столицы с обращениями по 20 зимним темам в 8 категориях, соответствующих зимнему периоду. В частности, заявки могут быть посвящены гололеду и чрезмерному применению реагентов.

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