Сергунина подвела итоги работы портала "Наш город" за 11 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В 2022 году портал "Наш город" отмечает 11 лет со дня создания. За этот период сервис стал популярным среди горожан: сайт позволяет указать на недочеты в области городского хозяйства, рассказать о проблемах в благоустройстве и инфраструктуре и многое другое. Об этом сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"На сегодняшний день к проекту "Наш город" присоединились почти два миллиона москвичей. Совместными усилиями удалось решить уже около 6,5 миллиона разных бытовых вопросов. Ежедневно на сайт и через мобильное приложение от неравнодушных жителей столицы поступает больше пяти тысяч обращений", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, "Наш город" помог решить самые разные проблемы в краткие сроки. До создания портала обращения жителей принимали органы местной власти, ответа от них могли дожидаться до месяца. Сегодня же существует регламент – решить проблему за восемь дней. Но, заверила Сергунина, на данный момент отмечается, что срок решения задач составляет всего один-два дня.

В текущем году портал "Наш город" оснастили 19 новыми темами для жителей ТиНАО. Горожане смогут сообщить о плохом содержании подвалов, кровли, лестниц, домофонов и так далее.

Ранее сообщалось, что чат-бот Александра, консультирующая по работе транспорта Москвы, начнет отвечать на вопросы об электричках и аэроэкспрессах. На данный момент бот умеет выдавать почти три тысячи ответов на 50 тысяч вариаций вопросов о метро, МЦК и МЦД.

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