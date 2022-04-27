Дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Четырехсекционный дом Г-образной формы построят по программе реновации в столичном районе Бескудниково, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
По ее словам, эксперты комитета уже согласовали проект.
"Документация включает строительство дома с подземной автостоянкой, а также устройство проездов, открытых плоскостных парковок, тротуаров и различных площадок для досуга: детских, для занятий физкультурой и отдыха", – приводятся слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.
Она также рассказала, что территорию около дома благоустроят и озеленят. Там установят скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
В вестибюлях на первом этаже оборудуют лифтовые холлы, комнаты консьержа, колясочные. Также там будут нежилые помещения общественного назначения.
По словам Яковлевой, в доме будут 186 квартир с отделкой.
Ранее сообщалось, что в Лосиноостровском районе появится дом по программе реновации. Его построят по адресу Изумрудная улица, владение 28. Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящее время выполняются работы по устройству свай и шпунтового ограждения котлована. Ввод в эксплуатацию новостройки планируется в 2024 году.
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