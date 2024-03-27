Москва онлайн покажет, как коммунальщики проводят генеральную уборку в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

28 марта зрители Москвы онлайн смогут в режиме реального времени понаблюдать за тем, как специалисты промывают Патриарший мост после зимы.

В столице продолжается генеральная уборка. План работ включает промывку мостов, переходов, тоннелей, памятников и набережных. В уборке будут задействованы порядка двух тысяч рабочих и более 250 единиц техники, включая автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

Смотрите прямую трансляцию 28 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.