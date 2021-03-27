Реконструкцию Павелецкой площади могут завершить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы по реконструкции и благоустройству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Павелецкая" могут завершить до конца 2021 года, передает портал мэра и правительства Москвы.
Крупный ТПУ на Павелецкой площади объединит пассажиров метро, железной дороги, наземного транспорта, поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, работы по формированию хаба планируется закончить до конца года.
Кроме того, ТПУ будет включать в себя парк, развлекательные зоны и офисы.
"Таким образом, ТПУ станет не только местом пересадки, но и центром деловой и городской активности", – отметил Бочкарев.
На объекте в настоящее время завершены земляные и подземные работы, также на 95 процентов готовы монолитные железобетонные конструкции. Специалисты строят внутренние стенки и перегородки, а также выполняют фасадные работы.
Перед входом в торговый комплекс оборудуют площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Парк будет состоять из искусственных холмов, дорожек из натурального камня, кафе, ресторанов.
Открытие многофункционального комплекса запланировано на октябрь 2021 года.
Ранее сообщалось, что торгово-развлекательный центр "Павелецкая Плаза" могут открыть в 3 квартале этого года. Площадь для аренды в подземном торговом центре составит 33 тысячи квадратных метров.
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