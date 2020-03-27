Более 80 ярмарок выходного дня открылось в столице на неделю раньше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице на неделю раньше положенного срока открылось более 80 ярмарок выходного дня. Это связано с хорошей погодой, которая устоялась в городе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка.

По его словам, на ярмарках усилены меры по соблюдению санитарного режима из-за коронавируса.

"В Москве установилась хорошая погода, поэтому первая торговая сессия ярмарок выходного дня 2020 года в столице началась на неделю раньше запланированного срока – с сегодняшнего дня. Работу возобновили 82 площадки ярмарок выходного дня", – сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что на ярмарке каждый день убирают внутреннюю и прилегающую территорию с использованием специальных дезинфицирующих средств. Не менее трех раз в день проводят профилактическую обработку оборудования и мебели.

Теплая и ранняя весна в столице привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер рассказала, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи. Отмечается, что при солнечной, теплой и ветреной погоде ожидается больше проявлений аллергии.

Автомобилистам порекомендовали подготовиться к смене резины на летнюю. Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев сообщил, что в апреле в московском регионе прогнозируется температура выше климатической нормы. В то же время он предупредил, что зимние "рецидивы" с заморозками и снегом еще возможны.