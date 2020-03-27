Оперштаб Москвы назвал ложной информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информацию о выдаче спецпропусков экстренным службам столицы опровергли в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Там уточнили, что перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений. Горожан призвали доверять только официальным источникам данных.

За сутки в Москве зарегистрировали 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе выявлено 703 случая. Все заболевшие и контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков.

Также от COVID-19 излечено еще три пациента. Выписано в общей сложности 18 человек. Число умерших из-за коронавируса в РФ увеличилось до трех человек.

Еще 8 новых случаев зафиксировано в Подмосковье. На Московскую область приходится 49 зараженных.

Общее количество заболевших коронавирусом в России – 1036 человек. Новые случаи заражения есть в 16 регионах страны. Вылечены 45 пациентов.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Сергей Собянин ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.

Приостанавливаются льготы на проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов. Кроме того, временные меры распространяются на пожилых людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Автомобилистов предупредили о заторах на кольцевых и вылетных магистралях Москвы перед длинными выходными. В Дептрансе уточнили, что парковка в выходную неделю останется платной.