Коммунальные службы столицы работают в режиме повышенной готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коммунальные службы столицы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он рассказал, что входящие в комплекс городского хозяйства предприятия сейчас круглосуточно поддерживают жизнедеятельность столицы, в том числе обеспечивают потребителей водой, теплом и электроэнергией.

"От их слаженной и качественной работы напрямую зависят комфорт и безопасность москвичей. С учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции все службы комплекса городского хозяйства продолжают работать в режиме повышенной готовности", – сказал Бирюков.

Он добавил, что аварийные службы комплекса городского хозяйства готовы в оперативном порядке ликвидировать возможные неполадки. По его словам, дежурство осуществляет порядка 1,5 тысячи бригад со спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.

По его словам, в регламентном режиме осуществляется вывоз мусора, уборка улиц, дорог и дворовых территорий. Сообщить о возникших проблемах можно по телефонам круглосуточной линии общегородского контакт-центра или через Единый диспетчерский центр.

Бирюков также добавил, что в настоящее время временно не осуществляют прием предприятия и службы комплекса городского хозяйства. Специалисты принимают заявления по телефонам, электронной почте и через личные кабинеты.



В Москве проводят тотальную дезинфекцию

Ранее сообщалось, что в Москве три раза в день дезинфицируют более 500 подземных пешеходных переходов и более 140 остекленных путепроводов. Дезинфицирующими средствами также обрабатывают поручни, а в переходах с большим потоком людей дополнительно дезинфицируют стены, пол и лестницы.

Кроме того, столичные коммунальные службы ежедневно дезинфицируют подъезды. Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают специальным антибактериальным средством. Роспотребнадзор обязал службы городского департамента ЖКХ уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане на самоизоляции.

В Мосгортрансе также создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек. На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков.

С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

