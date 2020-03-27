Форум "PRO_Маркетинг" пройдет онлайн 31 марта и 1 апреля

07:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатный образовательный форум "PRO_Маркетинг" впервые пройдет онлайн 31 марта и 1 апреля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра Наталья Сергунина отметила, что опыт и навыки успешного предпринимателя формируются на практике.
"Спикеры расскажут участникам о конкретных решениях, которые сразу можно применять для развития собственного бизнеса", – приводятся в сообщении слова Сергуниной. С 11:00 до 17:00 пройдут четыре сессии.
Сессию "Контекстная реклама" посветят особенностям продвижения в интернете для малого бизнеса, "Сайты и контент-маркетинг" – конверсионным лендингам и специфике контент-маркетинга.
На сессии "Таргетированная реклама и SMM" можно будет узнать о продвижении в Instagram и Facebook. Также всех желающих ждет сессия "Стратегия продвижения и аналитика".
Чтобы стать участником мероприятия, нужно зарегистрироваться на mbm.mos.ru в блоке "Обучение".
Ранее Сергунина сообщила, что акция "День без турникетов" на этот раз состоится в онлайн-формате. Побывать на экскурсиях смогут не только москвичи, но и жители других городов. Уже сегодня участники могут совершить виртуальные экскурсии по Останкинской башне, технопарку "Слава" и шоколадной фабрике.
Кроме того, столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.
С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось.
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