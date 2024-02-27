Многофункциональный комплекс с отелем начали строить в столичном районе Отрадное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Многофункциональный комплекс с отелем начали возводить в районе Отрадное. Он будет располагаться в Сигнальном проезде, владении 12, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Около станции метро "Владыкино" стартовали работы по возведению нового многофункционального комплекса в виде четырех стеклянных корпусов. Общая площадь многофункционального комплекса составит порядка 85 тысяч квадратных метров", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В двух корпусах будут находиться апартаменты, а два других обустроят под отель на 758 номеров. В главном вестибюле здания сделают конференц-зал для бизнес-мероприятий. В комплексе также создадут зону коворкинга. В настоящее время специалисты приступили к установке внутриплощадочного подъездного пути, временного ограждения и бытовых помещений.

Как уточнила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская, благодаря комплексному подходу к развитию городских территорий можно сформировать полноценную среду для жизни, работы и отдыха.

"Также подобное строительство способствует развитию туризма и бизнеса. Сопутствующая инфраструктура, в том числе коммерческая, является важной составляющей современного комфортного города", – добавила она.

Ранее сообщалось, что многофункциональный конгресс-центр появится в столичном Таганском районе в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), инвестор получит земельный участок без проведения торгов. Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в новом центре намерены создать 14 номеров гостиницы.

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