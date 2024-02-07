Многофункциональный комплекс с ветклиникой появится на западе Москвы в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор получил от Москвы земельный участок площадью 0,42 гектара под строительство многофункционального комплекса в Раменках в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь будущего комплекса составит 10,5 тысячи квадратных метров. Там разместят торговый центр, ветеринарную клинику и объекты бытового обслуживания. Ефимов сообщил, что город заключил с компанией договор аренды на пять лет, за этот период она обязана возвести объект и ввести его в эксплуатацию.

Многофункциональный комплекс построят на улице Лобачевского, вблизи владения 106. В настоящий момент данный участок свободен от застройки.

"После завершения строительства москвичи смогут посещать магазины и предприятия бытового обслуживания в шаговой доступности от своих домов", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что власти Москвы предоставили 27,8 гектара участков для инвесторов в целях постройки многофункциональных центров в рамках МаИП. По словам Ефимова, объекты появятся в восьми административных округах города. В общей сложности власти столицы заключили 17 договоров аренды.

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