670 цифровых замков установят в выставленных на торги в Москве нежилых помещениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В нежилых помещениях, которые выставят на торги в Москве, установят 670 цифровых замков, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Цифровые замки гарантируют усиленную защиту помещений. В случае потери кода или поломки пользователь может обратить к инженеру и отремонтировать замок или установить новый пароль.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, недвижимость с установленными электронными замками начали продавать и сдавать в аренду в 2022 году. Он отметил, что до конца 2023 года планируется установить эти устройства более чем на 1,4 тысячи городских объектов.

Благодаря установке электронных замков, ускоряется передача помещений покупателям и арендаторам.

"Вся процедура торгов – от аукциона до получения доступа в помещения – проходит в электронном виде. В 2022 году цифровые замки были установлены на 750 городских объектах недвижимости, предназначенных для продажи или сдачи в аренду", – рассказал Гаман.

Руководитель департамента добавил, что в прошлом году больше всего электронных замков (225) установили в центре города. Еще 81 устройство появилось на севере столицы, 76 – на северо-востоке.

Отмечается, что работать с электронными замками максимально просто. После того, как подписывается акт приема-передачи помещения владельцу, он получает код от замка и инструкцию, контакты технических специалистов. Однако владелец может заменить эти электронные замки на другие устройства.

Благодаря этой функции увеличилась клиентоориентированность городских структур, задействованных в реализации объектов городской собственности. Кроме того, уменьшилось количество личных обращений участников торгов в госучреждения.

Разработчиком замков, которые устанавливаются в столичных помещениях, является компания из Санкт-Петербурга. За установку отвечает Московский центр недвижимости.

Ранее сообщалось, что на аукционе представят дом купца Виноградова, который находится в Южнопортовом районе. Объект культурного наследия регионального значения хотят привести в порядок в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год".

Прием заявок на участие в торгах по аренде завершится 3 марта, а сам аукцион состоится 10 марта.



"Торги Москвы": городские здания на торгах

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