Москва выставила на торги дом купца Виноградова в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На аукционе представят дом купца Виноградова, который находится в Южнопортовом районе. Объект культурного наследия регионального значения хотят привести в порядок в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Победителю аукциона в течение пяти лет предстоит провести восстановительные и реставрационные работы, подключить современные инженерные коммуникации и приспособить одноэтажное здание с цокольным этажом под использование в современных условиях. После этого инвестор сможет перейти на новые условия аренды и в течение 49 лет использовать объект под реализацию бизнес-проектов", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Дом купца Дмитрия Виноградова построили в 1880 году. Объект представляет собой образец деревянного зодчества. Он находится недалеко от Крутицкого подворья. До 1917 года дом принадлежал купцам Виноградовым, которые владели чугунолитейным заводом в столице.

Здание выполнено декоративной отделкой, которая почти полностью сохранилась. Работы по возвращению исторического облика дома пройдут под контролем Мосгорнаследия.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, прием заявок на участие в торгах по аренде завершится 3 марта, а сам аукцион состоится 10 марта. Он подчеркнул, что программа "1 рубль за квадратный метр в год" поможет бизнесменам вести дела на прозрачных условиях.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Москве на торги выставили 48 земельных участков для строительства частных домов. Общая площадь участков земли составляет 6,4 гектара. Уточняется, что начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты в столице

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