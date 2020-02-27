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27 февраля, 23:58

Маршруты автобусов поменяются в районе "ВЭБ Арены" из-за матча ЦСКА – "Урал"

город транспорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Маршруты некоторых автобусов поменяются в районе стадиона "ВЭБ Арена". Об этом информирует пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"29 февраля с 11:30 меняются маршруты наземного транспорта в районе улицы 3-я Песчаная", – передает пресс-служба.

Отмечается, что автобусы №175 будут курсировать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. При этом маршрут №818 проследует по двум участкам: от станции метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" (улица Гризодубовой), а также от Силикатного завода до Песчаной площади.

Там сообщили, что изменения связаны с проведением футбольного матча и действуют до его окончания.

29 февраля на стадионе "ВЭБ Арена" состоится игра между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось об изменениях маршрутов наземного транспорта в центре Москвы. Это обусловлено шествием по Бульварному кольцу.

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