Маршруты наземного транспорта изменятся 29 февраля в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 29 февраля из-за шествия по Бульварному кольцу, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

С 10:30 автобусы А поедут от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от станции метро "Кропоткинская" до улицы Мещанской.

Автобусы М10 при движении от станции метро "Китай-город" после остановки "Пушкинская площадь" проследуют по улице Тверской и Садовому кольцу.

Автобусы № 15 поедут по участкам от ВДНХ до улицы Краснопролетарской и от Новодевичьего монастыря до станции метро "Кропоткинская".

С 13:10 автобусы м2 будут ходить от остановки "Фили" до станции метро "Лубянка", м9 – между станциями метро "Владыкино" и "Проспект Мира", №38 – от Рижского вокзала до Самотечной площади.

С 13:30 автобусы т13 будут ходить от ВДНХ до Самотечной площади, № 24 – от остановки "Гостиницы ВДНХ" до Самотечной площади.

Ранее горожан предупредили об ограничении движения транспорта в Тюменском и на Волгоградском проездах. Из-за проведения инженерных работ будет частично закрыто движение на одной полосе.