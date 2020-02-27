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Москва 24

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Общество

04:41

Движение ограничат в Тюменском проезде и на Волгоградском проспекте в Москве

город общество транспорт авто

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта временно ограничат в Тюменском проезде и на Волгоградском проезде, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что в Тюменском проезде ограничения актуальны до 15 апреля. Они связаны с проведением инженерных работ. В частности, они затронут участок от дома 3, строения 2 до дома 5, строения 2. Будет частично закрыто движение на одной полосе, при этом сохранится существующее количество полос благодаря ликвидации парковок.

Кроме того, на этом участке введут повторные ограничения в срок с 19 мая по 30 июня.

На Волгоградском проспекте из-за реконструкции инженерных сетей проезд транспортных средств ограничат с 1 марта по 20 апреля.

Так, движение будет ограничено по одной полосе с сохранением количества полос за счет обустройства временных уширений. Изменения коснутся бокового проезда проспекта в районе дома 37А. Кроме того, по одной полосе ограничат проезд на участке от дома 37А до дома 25.

Ранее сообщалось об ограничении движения на Ленинском проспекте. Они вводятся до февраля 2021 года и связаны со строительством метро.

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