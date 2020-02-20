В РФ создадут перечень автомобилей по экологическому классу

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В России планируют создать перечень автомобилей с указанием присвоенного им экологического класса, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Работу по определению экологического класса проводит ФГУП "НАМИ" в интересах департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что необходима разработка нормативного правового акта, который определит легитимность применения такого рода сведений.

Ранее МВД предложило определить структуру, которая могла бы проводить экспертизы для определения экологического класса транспортных средств для введения в Москве и Санкт-Петербурге еврозон.

В конце января 2019 года в СПЧ выступили с идеей об ограничении движения так называемых неэкологичных автомобилей и предложили поделить Москву на зоны, допуск в которые будет зависеть от экологического класса автомобилей.

Ограничение предлагалось ввести для автомобилей ниже класса "Евро-4".

ГИБДД создала систему автоматизированной обработки данных о ДТП в стране. Это позволит в ускоренном режиме локализовывать очаги аварий.