Движение транспорта по Бесединскому мосту ограничили до конца марта

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Движение транспорта по Бесединскому мосту через Москву-реку ограничено по 31 марта. Это связано с проведением капитального ремонта моста, сообщает Агентство "Москва".

Ограничение действует круглосуточно на участке внутренней стороны МКАД в районе Бесединского моста на крайней правой полосе.

Кроме того, круглосуточно ограничат движение с 1 по 20 апреля на второй полосе, с 21 апреля по 9 мая – на третьей, с 10 по 31 мая – на четвертой, с 1 по 20 июня – на пятой.

Ранее ограничили движение на участке Ленинского проспекта из-за строительства метро. Ограничение ввели на участке магистрали между улицей Кравченко и улицей Марии Ульяновой.