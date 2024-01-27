27 января, 14:28Город
Бесплатные мастер-классы по фигурному катанию проведут на катке возле "Москва-Сити"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
По случаю закрытия катка в пешеходной зоне "Москва-Сити" 28 января для посетителей организуют три мастер-класса по фигурному катанию. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Во время первых 3 сеансов пройдут мастер-классы по фигурному катанию от профессиональных тренеров. Чтобы попасть на них, нужно оформить билет в пункте проката", – говорится в сообщении.
Посетить уроки можно бесплатно. Количество мест ограничено.
Вместе с этим в ведомстве напомнили о работе теплой раздевалки и бесплатного проката коньков в зоне площадки.
Всего же с начала работы катка его посетили более семи тысяч человек. До конца февраля москвичи и гости столицы могут посетить каток на Северном речном вокзале.
Между тем 30 января на катке на ВДНХ пройдет косплей-вечеринка. Гостей ждут танцевальные мастер-классы, интерактивные игры. В мейкап-мастерской "Станция "Трансформация" желающим сделают тематический аквагрим.
Столичные бесплатные катки будут работать до 29 февраля
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