Москвичам рассказали о мероприятиях в парках с 26 по 28 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подведомственные столичному департаменту культуры парки с 26 по 28 января проведут мероприятия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости смогут посетить концерты артистов на катке Парка Горького в студии "Медиарубка". Вечером 26 января у посетителей будет возможность послушать живую музыку в исполнении победителей проектов "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" и "Уличный артист".

В 18:00 свое творчество представит группа Terra. Это московский инди-проект, которые соединяет в себе греческие корни, философию чувств и энергичное звучание гитары. С 20:00 до 21:00 инди-группа "Силана" покажет в "Медиарубке" трогательные песни и медитативные композиции. Приобрести билеты можно на сайте.

"Детские танцевальные музыкальные композиции ждут маленьких фигуристов на катке в Таганском парке 26, 27 и 28 января с 11:00 до 12:00. Тех, кто постарше, приглашают на вечеринку под диджей-сеты в пятницу, 26 января, с 17:00 до 19:00. Вход на каток по билетам", – говорится в сообщении.

Также любители активностей смогут 27 января с 15:00 до 16:00 посетить мастер-класс по чеченскому танцу студии "Рассвет". С 16:30 до 18:00 студия "Марципан" организует там занятие по сценической речи для гостей с восьми лет. Вход свободный. А уже в 19:00 посетители получат возможность посмотреть спектакль "Снежная королева" театра "Красота истины". Необходимо оформить бесплатный билет.

Любители лекций смогут посетить выступление "Дом зайца. Зайцы в городе" в левом пилоне арки главного входа в Парк Горького на втором этаже 27 января в 11:00. Директор центра реабилитации "Дом зайца" Кристина Григорьева расскажет о правильном поведении при встрече с диким животным в столице. Необходима предварительная регистрация.

Помимо этого, в парке "Северное Тушино" в зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" 27 января с 12:30 до 13:30 состоится встреча с командиром московского поискового отряда "Обелиск" Михаилом Поляковым. Гости получат возможность узнать о работе поисковиков в местах боев Великой Отечественной войны. В 15:00 в павильоне "Клуб развития и творчества" для посетителей проведут мастер-класс по вязанию крючком. На мероприятия приглашаются людей старше 12 лет, необходима предварительная регистрация.

Те, кто отдает предпочтение творчеству, смогут обратить внимание на встречу с писателями и художниками-иллюстраторами "От автора – детям", которая состоится в парке Дружбы. 27 января с 12:00 до 13:00 на встречу "Сказки окружающего мира" пригласила детская писательница и автор книжных бестселлеров Наталия Немцова.

С 16:00 до 16:45 состоятся громкие чтения "Сокровища малахитовой шкатулки". Мероприятие организовали в честь 145-летия со дня рождения Павла Бажова, который является автором сказов по мотивам уральского фольклора. В свою очередь, актеры театра Nakaram имени Анатолия Зарембовского прочтут для гостей сказки "Огневушка-поскакушка" и "Серебряное копытце". На встречи пригласили посетителей старше шести, посетить их можно по регистрации.

Вместе с тем 27 января в 18:00 в выставочном центре Fili Hall парка "Фили" пройдет творческий вечер, который посвятили дню рождения актера и автора-исполнителя Владимира Высоцкого. Зрители смогут посмотреть выступление одного из самых известных исполнителей песен музыканта Виталия Кацабашвили.

"Зона отдыха "Красногвардейские пруды" приглашает посетителей с 18 лет на очередной тренинг цикла "Саногенное мышление". Он пройдет в многофункциональном павильоне недалеко от Верхнего Красногвардейского пруда (вход в парк со стороны Звенигородского шоссе) 28 января с 17:00 до 20:00", – следует из сообщения.

Кроме того, в парке "Ангарские пруды" пройдет всесезонный субботний забег проекта "Бег в парке". Гости старше 12 лет в сопровождении волонтеров пробегут пятикилометровую дистанцию в свободном темпе. Сбор пройдет у лодочной станции 27 января в 08:45, старт назначен на 09:00. А с 16:30 до 17:30 на катке организуют занятия по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что ко Дню российского студенчества столичный транспорт подготовил специальную программу. Например, в течение всего дня ученики и женщины с именем Татьяна могут бесплатно посетить выставки Музея транспорта "Куплю гараж" в Музее Москвы и "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Вход в Музей Победы сделают бесплатным для студентов 25 января